Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla komedyen Deniz Göktaşüzerinden yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saral paylaşımında, "Kıytırık bir sözde komedyenin günlerce bu ülkenin gündemini işgal etmesi, Türkiye adına zuldür" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gündeminin farklı başlıklar olması gerektiğini savunan Saral, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu milletin konuşacağı mesele; üç beş provokatif söz değil, Türkiye'nin yükselen vizyonu, bölgesel liderliği ve uluslararası arenadaki güçlü konumudur."

Paylaşımının devamında "Büyük devletler, kıytırık figürlerin değil; büyük hedeflerin peşinden yürür" diyen Saral'ın açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Açıklama, son günlerde komedyen Deniz Göktaş etrafında yaşanan tartışmaların ardından geldi.