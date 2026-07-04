Kulüpten yapılan açıklamada, Shomurodov'un kiralık sözleşmesinde bulunan zorunlu satın alma maddesinin gerçekleştiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadromuza kattığımız Eldor Shomurodov'un sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmıştır. Özbek milli futbolcumuzun satın alma opsiyonunda yer alan iki yıllık sözleşmesi devreye girmiştir. Eldor Shomurodov'a turuncu-lacivert formamız altında başarılarının devamını diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Eldor Shomurodov Başakşehir'de Devam Ediyor

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla teknik ekibin güvenini kazanan Eldor Shomurodov, artık bonservisiyle birlikte Başakşehir'in oyuncusu oldu. Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte Özbek forvet, 2 yıl daha turuncu-lacivertli formayı giyecek.

Başakşehir yönetimi, yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında hücum hattında önemli rol üstlenmesi beklenen Shomurodov ile kadro istikrarını korumayı hedefliyor.