Topuk Yaylası Kampı'nı tamamlayan ve kısa süreli izne çıkan Fenerbahçe, hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek. Teknik heyetin belirlediği kamp programı kapsamında kadro şekillenmeye başlarken, kulüpten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin Avusturya Kampı Kadrosunda Yer Alacak İsimler

Kulüpten yapılan duyuruya göre şu futbolcular Avusturya kampında yer alacak:

İrfan Can Eğribayat

Ognjen Mimovic

Omar Fayed

Yiğit Fidan

Bartuğ Elmaz

Emre Demir

Adem Yeşilyurt

Anthony Musaba

Özellikle son günlerde bu isimlerin kamp kadrosuna dahil edilmeyeceği yönündeki iddialar gündeme gelirken, Fenerbahçe'nin resmi açıklamasıyla söz konusu haberler de netlik kazanmış oldu.

Yeni Sezon Hazırlıkları Avusturya'da Sürecek

Topuk Yaylası etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına hız verecek. Kamp sürecinde oynanacak hazırlık maçlarıyla birlikte teknik heyet, futbolcuların performansını yakından değerlendirme fırsatı bulacak.

Fenerbahçe'de Avusturya kampı boyunca hem yeni transferlerin hem de genç oyuncuların performansı yakından takip edilirken, sezon öncesi kadro planlamasında önemli kararların bu süreçte şekillenmesi bekleniyor.