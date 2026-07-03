İYİ Parti, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında alım gücü giderek düşen emeklilerin ekonomik ve sosyal haklarını güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'nın ilk imza sahibi olduğu teklif, Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ile Uğur Poyraz'ın imzasını taşıyor.

"Emeklilerin Geçim Koşullarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" başlığını taşıyan düzenleme, maaş artışlarından bayram ikramiyelerine, sağlık harcamalarından taban emekli aylığına kadar birçok alanda değişiklik öngörüyor.

SEYYANEN ZAM DÜZENLEMESİ

Teklifte, 2023 yılında memur emeklilerine verilmesi vaat edilen ancak bugüne kadar uygulanmayan seyyanen zammın hayata geçirilmesi yer alıyor. Düzenlemeye göre memur emeklilerinin aylıklarına 11 bin 78 lira 68 kuruş tutarında ilave ödeme yapılması hedefleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENECEK

İYİ Parti'nin teklifinde, en düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesinin altına düşmemesi yasal güvence altına alınıyor. Parti, emeklilerin gıda, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelir düzeyine ulaşmasını amaçladığını belirtiyor.

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