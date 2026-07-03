Ankara'nın Türk Dünyası açısından taşıdığı tarihî, kültürel ve manevi değerler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen "Türk Dünyası'nda Ankara'nın Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Anlamı Çalıştayı"nda kapsamlı şekilde ele alındı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Akademisyenlerden sanatçılara, kamu temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir katılımla gerçekleştirilen çalıştayda, başkentin yalnızca Türkiye'nin idari merkezi değil, aynı zamanda Türk Dünyası'nın ortak kültürel hafızasını ve kardeşlik bağlarını temsil eden önemli bir buluşma noktası olduğu vurgulandı. Düzenlenen basın toplantısı ile açıklanan sonuç raporunda ise Ankara'nın uluslararası tanıtımının güçlendirilmesi ve Türk devletleriyle ortak kültürel projelerin artırılmasına yönelik sekiz maddelik öneri benimsendi.

"ANKARA SADECE BAŞKENT DEĞİL, ORTAK HAFIZANIN MERKEZİ"

Çalıştay boyunca yapılan sunum ve değerlendirmelerde Ankara'nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi. Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki rolüyle bağımsızlık mücadelesinin sembol şehirlerinden biri haline gelen Ankara'nın, bugün de Türk Dünyası'nın ortak kültürel hafızasını temsil ettiği ifade edildi.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, çalıştayın ortak değerlendirmelerini aktarırken, "Ankara yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti değildir. Aynı zamanda Türk Dünyası'nın ortak hafızasını, kültürel birikimini ve kardeşlik bağlarını temsil eden önemli bir merkezdir." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, Ankara'nın kültür, sanat, eğitim, diplomasi ve turizm alanlarında sahip olduğu potansiyelin Türk devletleri arasındaki iş birliklerini güçlendirecek önemli fırsatlar sunduğunu da dile getirdi.

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