Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin Ankara’daki eylemleri sürüyor. Eylemleri boyunca sürekli gözaltına alınıp bırakılan madenciler, bugün yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne gitmek için çağrı yaptı.

Bağımsız Maden-İş tarafından yapılan açıklamada, madencilerin bugün saat 11.00’de Bakanlık önünde yeniden bir araya geleceği duyuruldu. Sendika, dünkü müdahale ve gözaltılara rağmen eylemlerin sürdürüleceğini belirterek, “Tekrar geliyoruz, ısrara devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Madencilerin mücadelesine destek amacıyla Hopa ve Mersin’de de yurttaşların alanlarda olacağı belirtildi. Bağımsız Maden-İş, tüm Türkiye’ye dayanışma çağrısı yaptı.

Madenciler, çalışma koşulları ve haklarına ilişkin taleplerinin karşılanması için Ankara’daki eylemlerini sürdürüyor.