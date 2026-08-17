Türkiye, 17 Ağustos 1999 gecesi saat 03.02’de merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan yıkıcı bir sarsıntıyla sarsıldı. Marmara Bölgesi’nin tamamında hissedilen ve tam 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki bu felaket; Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir coğrafyayı ağır bir enkaz altında bıraktı. Aradan yıllar geçmesine rağmen o gecenin acısı ve oluşturduğu toplumsal hafıza tazeliğini koruyor.

Gece Yarısı Gelen Yıkım: Ağır Bilanço ve Sosyal Etkiler

Deprem, sanayinin ve nüfusun en yoğun olduğu noktaları hedef alarak büyük bir ekonomik ve insani kayba yol açtı. Gece saatlerinde gerçekleşmiş olması nedeniyle insanların evlerinde yakalandığı sarsıntı, mühendislik hatalarını ve kalitesiz yapı stoğunu gözler önüne serdi.

Değişken / ParametreKayıtlara Geçen Veriler

Sarsıntı Büyüklüğü ve Süresi: 7.4 (Mw) / 45 Saniye

Resmi Can Kaybı: 18 Binden Fazla Vatandaş

Yaralı Sayısı: 48 Bini Aşkın Kişi

Yıkılan ve Ağır Hasar Alan Yapı: 110 Binini Aşkın Konut ve İş Yeri

Türkiye’de Neler Değişti? 17 Ağustos'un Dönüm Noktaları

Gölcük Felaketi, devlet altyapısından bireysel farkındalığa kadar pek çok alanda zorunlu reformların fitilini ateşledi:

Sıkılaştırılan İnşaat Standartları: Binalarda hazır beton ve nervürlü demir kullanımı zorunlu hale getirildi; yapı denetim mekanizmaları devreye sokuldu.

Modern Kriz Yönetimi: Dağınık yürütülen arama-kurtarma ve insani yardım faaliyetlerini tek bir merkezden yönetmek adına bütünleşik afet yönetim altyapıları oluşturuldu.

Finansal Güvence Sistemleri: Olası bir felakette binaların güvenceye alınması amacıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurularak zorunlu deprem sigortası uygulamasına geçildi.

Suyun Altındaki Şehir ve Daimi Hatırlatma

Kocaeli Değirmendere sahilinde depremin etkisiyle denize çöken yapılar, günümüzde su altı fotoğrafçılarının ve araştırmacıların ziyaret ettiği sessiz bir anıt gibi duruyor. 17 Ağustos, takvimdeki bir yıl dönümü olmanın ötesinde; fay hattı kuşağında yer alan ülkemiz için dirençli kentler inşa etmenin hayati önemini sürekli hatırlatan zamansız bir uyarı niteliğindedir.