Otomobil üreticileri, sürücülerin konforunu ve güvenliğini artırmak adına araç içine pek çok işlevsel kontrol tuşu yerleştiriyor. Ancak araç sahiplerinin büyük bölümü, kullanım kılavuzunu okumadığı için bazı düğmelerin ne işe yaradığını bilmeden yıllarca direksiyon sallıyor. Bunların en başında gelen ve üzerinde "araba içinde dönen ok" simgesi bulunan hava sirkülasyon tuşu, yanlış kullanıldığında hem kaza riskini artırıyor hem de motoru gereksiz yere yoruyor.



Araç İçi Hava Sirkülasyon Tuşu Ne İş Yapıyor?

Bu tuşa basıldığında aracınız, dışarıdan temiz hava almayı tamamen keser ve kabin içindeki mevcut havayı çevirerek tekrar klimaya gönderir. Doğru zamanda basıldığında büyük kolaylık sağlayan bu sistem, yanlış senaryoda ise sürücüyü tehlikeye atabilir.

Hangi Durumda Kesinlikle Açılmamalı?

Kış ve Yağmur Havasında: Yağmurlu günlerde bu tuş açık tutulursa, araç içindeki nem dışarı atılamaz ve camlar saniyeler içinde buğulanarak görüşü tamamen kapatır.

Uzun Yolculuklarda: Araçtaki yolcuların nefes alıp vermesiyle içerideki oksijen seviyesi düşer, karbondioksit oranı artar. Bu durum sürücüde esneme, dikkat dağınıklığı ve uyku haline yol açar.

Yazın Yakıt Düşmanı Olmaktan Çıkarıyor

Sıcak yaz günlerinde klimayı açtığınızda bu tuşu aktif hale getirirseniz; klima dışarıdaki 35-40 derecelik havayı soğutmak yerine, araç içindeki zaten soğumuş olan havayı tekrar soğutur. Bu sayede kompresör daha az güç harcar ve yakıt tüketimi hissedilir derecede düşer.