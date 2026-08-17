Olay, Gaybiefendi Mahallesi’ndeki bir kafe önünde meydana geldi. İddiaya göre 4 şüpheli, F.G.’yi araca bindirerek Maltepe Mahallesi mevkiindeki ormana götürdü. Şüphelilerden biri, yanında bulunan silahla F.G.’ye ateş ederek bacağından yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından F.G., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.