Süper Lig’in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak sezona önemli bir galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, mücadeleye gergin başladıklarını söyledi. İlk 15-20 dakikanın ardından oyunun kontrolünü ele aldıklarını belirten Hasi, ilk yarıda bir gollerinin ofsayt gerekçesiyle iptal edildiğini ifade etti.

Devre arasında oyuncularından daha fazla risk almalarını istediğini belirten Hasi, ikinci yarıda bu anlayışı sahaya yansıttıklarını ve sonuca ulaştıklarını söyledi.

“Birbiri için çalışan bir takımımız vardı”

İlk golün ardından takımının oyunundan memnun kaldığını belirten Besnik Hasi, futbolcularının mücadele gücüne dikkat çekti. Hasi, “Birbiri için çalışan, birbiri için savaşan bir takımımız vardı. 3 güzel gol attık. En önemlisi de gol yememek bu tarz maçlarda çok önemli bir değere sahip” dedi.

Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Hasi, takımın henüz tam anlamıyla hazır olmadığını ve önlerinde yapılacak çok iş bulunduğunu söyledi.

Hasi’den transfer mesajı: Sol ayaklı stoper aranıyor

Erzurumspor karşısında alınan galibiyetin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Hasi, rakiplerine karşı 10 yıldır evlerinde kazanamadıklarını hatırlattı. Taraftarların desteğinin kendileri için büyük güç olduğunu belirten Hasi, tribünlere teşekkür etti.

Takıma 5 yeni oyuncunun katıldığını ve bazı futbolcuların henüz 90 dakika oynayabilecek seviyede olmadığını belirten Hasi, oyuncuları kademeli olarak takıma monte etmek istediklerini söyledi. Kadronun henüz tamamlanmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, “Bir sol ayaklı stoper arayışımız var. Bunun için de aramalara devam ediyoruz” dedi.

Özbalta: “Oyuncu transferine ihtiyacımız var”

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise karşılaşmanın dengeli başladığını ve iki takımın da kazanmak istediğini söyledi. Bazı oyuncularını hazırlık maçı oynamadan sahaya sürmek zorunda kaldıklarını belirten Özbalta, mücadelede uzun süre kafa kafaya bir oyun olduğunu ifade etti. Amed’in tecrübeli oyuncularına dikkat çeken Özbalta, Erzurumspor’un genç bir kadroya sahip olduğunu ve birçok futbolcusunun Süper Lig’de ilk kez forma giydiğini söyledi. Alınan sonucun takımı demoralize ettiğini belirten Özbalta, futbolcularının son düdüğe kadar mücadele ettiğini vurguladı.

Kadronun güçlendirilmesi gerektiğini belirten Serkan Özbalta, “Oyuncu transferine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, mevcut oyuncu grubunun da takıma takviye yapılması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.