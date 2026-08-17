Kaza, saat 19.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Dereköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Harun A. (44) yönetimindeki 64 HD 006 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde seyir halinde olan Büşra D. (30) yönetimindeki 34 PMF 058 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından İlyas G. (35) idaresindeki 06 FNC 064 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarptı. Aynı yönde ilerleyen Bayram Y. (56) yönetimindeki 43 AIC 429 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından sebze ve meyveler yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri Harun A. ve İlyas G. ile yolcular Dilek A. (39), Bilal Kerim A. (11), Selma G. (29), Mahmut G. (4) ve kamyonet sürücüsü Bayram Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yol 3,5 saat sonra ulaşıma açıldı

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım durdu. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yaklaşık 3,5 saat sonra yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.