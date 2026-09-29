nkara’nın Altındağ ilçesinde semt pazarlarından toplanan meyve ve sebze atıkları, kompost gübreye dönüştürülerek yeniden değerlendiriliyor. Altındağ Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında yılda yaklaşık 1 ton kompost üretilirken, elde edilen gübre ilçenin yeşil alanlarında kullanılıyor.

Belediyenin sıfır atık ve çevre çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği uygulamada, pazar yerlerinin temizliği sırasında toplanan organik atıklar diğer çöplerden ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan atıklar, belediyeye ait kompost makinelerinde işlenerek doğal gübreye dönüştürülüyor.

Pazar atıkları park ve bahçelerde kullanılıyor

Kompost üretimi, Altındağ Belediyesi Akköprü Kampüsü ve Başkent Millet Bahçesi'nde bulunan farklı kapasite ve özelliklerdeki makinelerde gerçekleştiriliyor. Bu yöntemle yılda yaklaşık 1 ton kompost gübre elde ediliyor.

Üretilen doğal gübre, ilçedeki park ve bahçelerin yanı sıra ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında da kullanılıyor. Organik madde bakımından zengin kompost, toprağın havalanmasına ve su tutma kapasitesinin artırılmasına katkı sağlıyor.

Uygulamayla bir yandan pazar yerlerinden kaynaklanan organik atıklar değerlendirilirken diğer yandan belediyenin yeşil alan çalışmalarında kullanılabilecek doğal gübre elde ediliyor.

Tiryaki: Atıkları değere dönüştürüyoruz

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kompost üretiminin hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladığını belirtti. Kompostun toprağın verimliliğini artırmanın yanı sıra erozyonun önlenmesine ve gübre kullanımının azaltılmasına da katkıda bulunduğunu ifade eden Tiryaki, üretilen gübreyi ilçenin farklı noktalarındaki yeşil alanlarda kullandıklarını söyledi.

Çevre ve sıfır atık çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayan Tiryaki, atıkları yeniden değerlendirmeye yönelik uygulamaları artırarak sürdüreceklerini kaydetti.