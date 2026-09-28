Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi. Erdoğan’ın açıklamalarında güvenli okul ortamlarının güçlendirilmesi, kamu yatırımları, milli sporcuların başarıları ve şehit yakınları ile gazilere yönelik çalışmalar öne çıktı.

Kabine’nin gündeminde okul güvenliği vardı

Toplantının ilk bölümünde okullarda güvenli ortamların oluşturulmasına yönelik çalışmaların ele alındığını belirten Erdoğan, geçen yıl yaşanan olayların ardından okullarda ek güvenlik tedbirlerinin devreye alındığını söyledi.

Erdoğan, mevcut uygulamaların yeniden değerlendirildiğini ve alınabilecek ilave önlemlerin görüşüldüğünü aktardı. Geçen hafta Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olaydan etkilenen çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, Osmaniye’de hayatını kaybeden öğretmen için de başsağlığı mesajı verdi.

Rize ve Samsun’daki yatırımları anlattı

Son Kabine Toplantısı’ndan bu yana Türkiye genelindeki yatırımların sürdüğünü belirten Erdoğan, 11 Eylül’de Rize’de 26 projenin hizmete açıldığını söyledi.

Rize’de TOKİ konutları, millet bahçeleri, iş yerleri, okullar, öğrenci yurtları, kültür-sanat merkezleri ve spor tesislerinin de aralarında bulunduğu projelerin toplam değerinin 10 milyar lirayı aştığını belirtti.

Erdoğan, 13 Eylül’de Samsun Şehir Hastanesi’nin açılışının gerçekleştirildiğini de hatırlattı. Hastanenin 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinikle hizmet vereceğini ifade eden Erdoğan, yatırımın toplam değerinin 17 milyar lira olduğunu kaydetti.

İstanbul Havalimanı’nın pist sayısı 6’ya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı’na ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Havalimanının geçen yıl 84,5 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirten Erdoğan, 4’üncü ana pistin devreye alınmasıyla toplam pist sayısının 6’ya yükseldiğini söyledi.

Erdoğan, 890 milyon avro yatırım değerindeki yeni pistin 2 bin 820 metre uzunluğunda olduğunu belirterek, yeni düzenlemenin uçakların bekleme sürelerinin azaltılmasına ve yakıt, zaman ile emisyon tasarrufuna katkı sağlayacağını ifade etti.

571 kişi kamu görevlerine atandı

Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına atamalarının gerçekleştirildiğini de açıkladı.

Yeni atanan 571 kişiyle birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53 bin 179’a yükseldiğini belirten Erdoğan, bu kesimlerin haklarının tamamen karşılanmasının mümkün olmadığını ancak devlet olarak imkanlar doğrultusunda desteklerin sürdürüleceğini söyledi.

Erdoğan, “Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi bakmaya, hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ve attığımız adımlarla şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milli sporcuları kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı ve 2026 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 70 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli’yi de tebrik etti.

Milli sporcuların elde ettiği başarıların Türkiye’de büyük gurur oluşturduğunu belirten Erdoğan, ülkenin 81 iline yönelik yatırım ve projelerin de sürdürüldüğünü ifade etti.