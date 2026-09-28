Karaman’da düğün konvoyunda bulunan otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 63 yaşındaki Ali Koraşoğlu ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Abdullah Bilgin hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Karaman merkeze bağlı Zengen köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda bulunan Ali Koraşoğlu (63) yönetimindeki 42 BET 520 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Ali Tunç (25) idaresindeki 70 ADE 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın ardından düğün konvoyundakilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibisevk edildi.

Karaman’da feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, sürücü Ali Koraşoğlu ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Abdullah Bilgin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücü Hasan Ali Tunç ile Ahmet Sarıkaya (28), Serkan Öztürk (23), Dudu Koraşoğlu (61) ve Gamze Koraşoğlu (31) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nekaldırılarak tedavi altına alındı.

Cenazeler morga kaldırıldı

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın kaza yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Ali Koraşoğlu ve Abdullah Bilgin’in cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.