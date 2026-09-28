Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan “polislerin iş bırakacağı” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyelerinin sivil personelden oluştuğu belirtildi.
EGM: Polislerin iş bırakacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Açıklamada, sosyal medya platformları ve bazı haber sitelerinde yer alan iddialar nedeniyle kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
EGM açıklamasında, “28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, böylece 28 Eylül'de polislerin iş bırakacağı yönündeki iddiaları yalanladı.