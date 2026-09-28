Kayseri’nin Hacılar ilçesinde babasının kucağındayken kayalık alandan düşen taşın başına isabet ettiği 3 yaşındaki K.Ş., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak’taki kayalık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ş. kucağındaki 3 yaşındaki oğlu K.Ş. ile kayalık alanda bulunduğu sırada yukarıdan taşlar düşmeye başladı.

Düşen taşlardan biri çocuğun başına isabet etti. Ağır yaralanan K.Ş. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından K.Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 yaşındaki çocuk, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.