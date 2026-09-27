Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde yapılan Çankaya İlçe Başkanlığı seçimlerini psikolog Ercan Başal kazandı. 5 bine yakın YENİ Parti üyesinin katıldığı seçimlerde Ercan Başal 2619 oy alırken, rakibi Ali Uykun ise 2101 oy aldı.

Seçim sonuçlarını Divan Başkanı YENİ Parti Genel Başkanı ve Muğla Milletvekili Gamze Özcan açıkladı.

''DEMOKRASİ ŞÖLENİ GİBİ''

Seçim sonuçlarından sonra kendisini destekleyen YENİ Partililere seslenen Ercan Başal “Seçimde emeği tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Bir demokrasi şöleni gibi yürüttüğümüz seçim çalışmalarına katkılarından dolayı diğer adaylara da teşekkür ederim. Çankaya’yı birlikte yöneteceğiz ve partimizi iktidar yapmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.