Yalova'da yapı ve inşaat malzemeleri firmasının bahçesinde meydana gelen iş kazasında 39 yaşındaki Elmas Huysal hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan firmanın bahçesinde meydana geldi. Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Huysal, kendisine ait kamyonla iş yerine malzeme getirdi.
Vinç bağlantısı koptu
Demirlerin vinç yardımıyla indirildiği sırada vincin bağlantılarından biri koptu. Bağlantının kopmasıyla düşen demirler, Huysal'ın üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Demirlerin altından çıkarılan Huysal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yaşamını yitirdi
Ağır yaralanan Huysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Huysal'ın cenazesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.