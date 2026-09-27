İstanbul semaları, sonbahar mevsiminin ilk dolunayı olan ve gökyüzü tutkunları tarafından heyecanla beklenen 'Hasat Ayı' ile aydınlandı. Gece saatlerinde kentin üstünde yükselen dolunay, eşsiz parlaklığı ve sarı-beyaz tonlardaki büyüleyici görüntüsüyle izleyenleri adeta büyüledi.

Taksim Meydanı'ndan Kartpostallık Kareler Yansıdı

Gece boyunca İstanbul'un tarihi ve simge noktalarından net bir şekilde gözlemlenen dolunay, kentin atmosferine ayrı bir güzellik kattı.Kameralara Yansıdı: Taksim Meydanı ve çevresinden kaydedilen görüntülerde, gökyüzünde ışıl ışıl parıldayan dolunayın tarihi yapılarla bütünleştiği anlar saniye saniye objektiflere yansıdı.

Vatandaşlar İlgiyle İzledi: Kent sakinleri ve turistler, sonbaharın bu ilk doğa olayını cep telefonları ve profesyonel makinelerle ölümsüzleştirdi.'

Hasat Ayı' İsmi Nereden Geliyor?

Sonbahar ekinoksuna en yakın dolunay olmasıyla bilinen Hasat Ayı, geçmişten günümüze taşınan özel bir kültürel ve astronomik anlama sahip. Eski dönemlerde elektrik ve modern aydınlatma imkanlarının bulunmadığı zamanlarda, çiftçilerin tarladaki ürünlerini toplayabilmesi için Güneş battıktan hemen sonra doğan ve gece boyunca güçlü ışık sağlayan bu dolunay, 'hasat dönemi ışığı' olarak nitelendiriliyordu.

Günümüzde de sonbaharın gelişini müjdeleyen en önemli gökyüzü olayları arasında gösteriliyor.