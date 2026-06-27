Yılın ikinci büyük astrolojik iletişim sınavı olarak değerlendirilen Merkür retrosu, 29 Haziran 2026 tarihinde başlıyor. Bu kez Merkür, duygusal derinliği ve aile temalarıyla bilinen Yengeç burcunda geri hareketine geçecek. Uzmanlara göre bu süreç, özellikle iletişim, duygusal kararlar ve geçmişle yüzleşme konularını öne çıkaracak.

“Neden sürekli geçmişi düşünüyorum?” sorusu artabilir

Bu dönemde birçok kişi geçmişe dönme, eski ilişkileri hatırlama ve duygusal sorgulamalar yaşama eğiliminde olabilir. Astrolojik yorumlara göre bu durum, Merkür retrosunun Yengeç burcundaki etkisiyle ilişkilendiriliyor.

Merkür Retrosu ne zaman bitiyor?

Merkür retrosu 23 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Ancak uzmanlar, retro sonrası etkilerin hemen kaybolmadığını, yaklaşık bir hafta süren “gölge dönem” ile sürecin tamamlandığını belirtiyor. Bu nedenle önemli kararlar ve imzalar için Ağustos ayının başı daha güvenli bir zaman olarak öneriliyor.

Yengeç burcunda retro: Duygusal yoğunluk artıyor

Merkür’ün Yengeç burcundaki geri hareketi, özellikle duygusal hassasiyetleri artırabilir. Aile ilişkileri, geçmiş meseleler ve yarım kalmış konular yeniden gündeme gelebilir. Bu süreçte mantıktan çok duyguların ön planda olabileceği ifade ediliyor.

Burçlara etkileri: Kimler nasıl etkilenecek?

Su grubu (Yengeç, Akrep, Balık):

Geçmiş ilişkiler, aile içi konular ve duygusal yüzleşmeler ön planda olabilir. Bu dönem içe dönüş ve şifa süreci olarak değerlendirilebilir.

Ateş grubu (Koç, Aslan, Yay):

Planlarda gecikmeler, ani kararların sonuçları ve sabır gerektiren durumlar öne çıkabilir. Özellikle iletişimde temkinli olunması gerekiyor.

Hava grubu (İkizler, Terazi, Kova):

Teknolojik aksaklıklar, iletişim kopuklukları ve yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Mesajlaşmalarda dikkat öneriliyor.

Toprak grubu (Boğa, Başak, Oğlak):

Finansal planlamalar, evrak işleri ve uzun vadeli kararların gözden geçirilmesi için uygun bir süreç olarak değerlendiriliyor.

“Kaybeden ve kazanan” burçlar yorumu

Astrolojik yorumlara göre bu süreçte bazı burçlar daha yoğun etkiler altında kalabilirken, bazıları ise süreci daha verimli değerlendirebilir.

Daha zorlu etki alabilecek burçlar:

Yengeç, Koç, Terazi ve Oğlak burçları; duygusal yoğunluk, gecikmeler ve plan değişiklikleriyle daha sık karşılaşabilir.

Süreci fırsata çevirebilecek burçlar:

Akrep, Balık, Boğa ve Başak burçları; içsel dönüşüm, planlama ve toparlanma açısından daha yapıcı bir dönem geçirebilir.

Astrolojik uyarı: “Gölge dönem” etkisine dikkat

Merkür retrosunun 23 Temmuz’da sona ermesine rağmen etkilerinin birkaç gün daha sürebileceği belirtiliyor. Bu nedenle özellikle büyük kararlar, sözleşmeler ve yeni başlangıçlar için acele edilmemesi tavsiye ediliyor.