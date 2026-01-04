Astrolojiye ilgi duyan birçok kişi için ay burcu, kişiliğin görünmeyen yönlerini anlamada önemli bir rehber olarak kabul ediliyor. Güneş burcu dış dünyaya yansıyan karakteri anlatırken, ay burcu kişinin duygusal tepkilerini, alışkanlıklarını ve iç dünyasını temsil ediyor. Bu nedenle ay burcunun doğru şekilde hesaplanması büyük önem taşıyor.

Ay burcu, doğum anında Ay’ın gökyüzünde bulunduğu burca göre belirleniyor. Ay, burçlar kuşağında yaklaşık her 2–2,5 günde bir burç değiştiriyor. Bu yüzden yalnızca doğum tarihi değil, doğum saati ve doğum yeri bilgileri de hesaplama için gerekiyor.

Ay Burcu Nasıl Hesaplanır?

Ay burcunu hesaplamak için üç temel bilgiye ihtiyaç duyuluyor: doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri. Bu bilgiler, Ay’ın doğum anındaki gökyüzü konumunu doğru şekilde tespit etmeyi sağlıyor. Doğum saati bilinmiyorsa yapılan hesaplamalar kesin sonuç vermeyebilir, çünkü Ay kısa sürede burç değiştirebiliyor.

Hesaplama işlemi, astrolojik tablolar veya dijital ay burcu hesaplama araçları aracılığıyla yapılabiliyor. Bu araçlar, verilen bilgilere göre Ay’ın hangi burçta olduğunu otomatik olarak gösteriyor.

Ay Burcu Ne Anlatır?

Ay burcu, kişinin duygusal ihtiyaçlarını, stres karşısındaki tepkilerini ve güven arayışını yansıtıyor. Aynı zamanda aile ilişkileri, çocukluk alışkanlıkları ve bilinçaltı eğilimler ay burcuyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle astrolojide ay burcu, bireyin kendini daha iyi tanıması açısından önemli bir gösterge olarak görülüyor.

Ay Burcu ve Güneş Burcu Arasındaki Fark

Güneş burcu, kişinin dış dünyada nasıl algılandığını ve temel karakter yapısını anlatırken; ay burcu, içsel dünyayı ve duygusal refleksleri ifade ediyor. İki burç birlikte değerlendirildiğinde, kişinin astrolojik profili daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Astrolojiyle ilgilenenler için ay burcu, duygusal yönleri keşfetmenin ve iç dengeyi anlamanın anahtarlarından biri olarak öne çıkıyor.