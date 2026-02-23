Sanayiye 100 milyarlık destek: 50 milyon TL’ye kadar kredi

Çamlıdere Belediyesi, çalışanlarına yönelik önemli bir banka promosyon anlaşmasına imza attı. Halkbank Çamlıdere Şubesi ile yapılan protokol doğrultusunda belediye bünyesinde görev yapan 113 personele kişi başı 80 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Anlaşma kapsamında ödemelerden tüm personel eşit şekilde yararlanacak. Makam, unvan ya da kıdem farkı gözetilmeksizin gerçekleştirilecek ödeme, çalışanlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Ödemeler Şubat 2026’da Hesaplarda

Promosyon tutarlarının Şubat 2026 içerisinde personelin banka hesaplarına yatırılacağı bildirildi. Belediye yönetimi, yapılan anlaşmanın hem çalışanların emeğine verilen değeri hem de kurumsal mali disiplin anlayışını ortaya koyduğunu vurguladı.

Belediye yetkilileri, söz konusu promosyon anlaşmasının tüm personele hayırlı olmasını temenni ederek, çalışanların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.