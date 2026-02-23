Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “37. Vergi Haftası” kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, verginin kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve toplumsal adalet açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

“Bütçe Açığı Yüzde 3’ün Altına İndi”

Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çeken Şimşek, kamu maliyesinde disiplinin önemine işaret etti.

Geçen yıl güçlü bir bütçe performansı sergilendiğini belirten Şimşek, deprem harcamaları ve erken emeklilik sistemine rağmen bütçe açığının milli gelire oranla yüzde 3’ün altına indirildiğini söyledi.

“Bütçe açığının yüzde 3’ün altında olması sürdürülebilirlik açısından önemli bir eşik” diyen Şimşek, iki yıllık faiz dışı açığın ardından sınırlı da olsa faiz dışı fazla verildiğini ifade etti.

Dolaylı Vergilerin Payı Azaldı

Gelir politikalarında adalet ve etkinliğe öncelik verdiklerini belirten Şimşek, vergi harcamalarında da düşüş sağlandığını açıkladı.

2023’te yüzde 6,5 olan vergi harcamalarının milli gelire oranı 2024’te yüzde 5,1’e geriledi.

Orta Vadeli Program (OVP) sonunda bu oranın yüzde 4,1’in altına indirilmesi hedefleniyor.

Dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payı yüzde 66’dan yüzde 62’ye düştü.

Gelir Vergisi Mükellef Sayısı 6,2 Milyonu Aştı

Kayıt dışılıkla mücadelede somut sonuçlar alındığını vurgulayan Şimşek, beyanname sayısındaki artışın bunun göstergesi olduğunu belirtti.

2022’de 3,8 milyon olan gelir vergisi beyanname sayısı 2024’te 5 milyonun üzerine çıktı.

2025’te 473 bin mükellef ilk kez beyanname verdi.

Gelir vergisi mükellef sayısı 6,2 milyonu aştı.

Şimşek, denetim ve tahsilattaki disiplinin bütçe performansına önemli katkı sağladığını ifade etti.

OVP Hedefleri ve Dijital Dönüşüm Mesajı

Orta Vadeli Program hedeflerinin iddialı olduğunu belirten Şimşek, 2026 ve sonrasında hedeflerin aşılmasını beklediklerini söyledi.

Dijital dönüşüm ve yapay zekâ kullanımının önemine değinen Şimşek, denetimden tahsilata kadar birçok sürecin algoritmalarla desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Kayıt dışılıkla mücadelede otomasyon süreçlerinin daha ileri taşınacağını vurguladı.

“Maliyenin korkutan değil, adil, güçlü ve yol gösteren yüzleri olacaksınız” diyen Şimşek, mükellefle yapıcı diyalog ve rehberliğin esas olduğunu belirtti.

Programın sonunda Gelir İdaresi’nde uzun yıllar görev yapan personele teşekkür belgeleri takdim edildi.