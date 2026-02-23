Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İhsan Çapcıoğlu, sanal ortamlarda bahis, kumar ve şans oyunlarından elde edilen kazancın haram olduğunu, dolayısıyla bunun İslam'da yasaklandığını belirtti.

Çapcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijitalleşmenin dünya genelinde her yaş grubunu etkilemekle birlikte özellikle çocuklar ve gençler üzerinde etkisini her geçen gün daha da artırdığını söyledi.

Dijitalleşmeyle birlikte gerçeklik algısının parçalandığını ifade eden Çapcıoğlu, 'Gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki fark gittikçe kaybolmaya başladı. İnsanların vaktinin çok önemli bir kısmını dijital platformda harcadığını görüyoruz. Bu platformlar bir imkan ve fırsat görüleceği gibi çeşitli tehditler ve riskleri de beraberinde getiriyor. Bu riskler karşısında en savunmasız grubu yine çocuklar ve gençler oluşturuyor.' diye konuştu.

Sanal alanı kurgulayanların çok önemli bir kısmının ticari kaygılarla hareket ettiğini dile getiren Çapcıoğlu, 'Bu kaygılar neticesinde müşteri olarak gördüğü kitlelerin beğenisini kazanmak için albenisi yüksek içerikler tasarlıyorlar. Çeşitli hilelerle ilgiyi çekmek için birtakım reklamsal formatlarda bu içerikleri tüketiciye sunuyorlar. Bu tüketim kültürü doğal olarak gençleri ve çocukları daha çok etkiliyor. Bunlardan bir tanesi de sanal bahis ortamlarıdır. Yapılan bir araştırmaya göre gençlerin yüzde 80'i bu tür içeriklere maruz kalıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

- 'Sanal bahis yoluyla elde edilen kazanç haramdır'

İslam'a göre kişinin kendi emeğinin karşılığında kazandığının dışındaki kazancının helal olmadığını anımsatan Çapcıoğlu, şöyle devam etti:

'Her türlü haksız kazanç dinimizde yasaklanmıştır. Eğer bir yerde meşru kazanç, emek yoksa, bu yönde bir gayret söz konusu değilse elde edilen kazanç da helal değildir. Kumarda birileri kazanınca birileri de kaybediyor. Kişi kazandığında birini mağdur ediyor, kaybettiğinde kendisi mağdur oluyor. Yani her türlü bir tarafın mağdur olduğu bir ilişki söz konusu. Sanal ortamlardaki bu tür kazançlar her gün birilerinin mağduriyetiyle sonuçlanıyor. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda mağduriyet üretiyor. Bireyin hem akıl sağlığını hem ruh sağlığını hem de sosyal sağlığını büyük ölçüde etkiliyor. Bir taraftan da aileler dağılıyor, insanlar işlerini kaybediyor. Bu yüzden insanlarda helal kazanç bilinci oluşturmak ve emekle kazanç arasındaki bağlantıyı doğru şekilde kurmaları noktasında yardımcı olmamız gerekiyor. Sanal bahis yoluyla elde edilen kazanç haramdır, inancımızda yasaklanmıştır.'

Din şuralarının 7'ncisini geçen yıl düzenlediklerini anımsatan Çapcıoğlu, 'Şurada üst başlığımız 'Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri' idi. Altta da etkililik, sürdürülebilirlik ve verimlilik kavramlarını tartışmıştık. İletişimciler, yapay zeka verisi üreten mühendisler, nörobilim alanında çalışan doktorları davet ettik. Özellikle bu tür sosyal sorunlarla ilgili neler yapılabileceğini masaya yatırdık. Birtakım projelerin gelecekte uygulanması için kararlar aldık.' açıklamasını yaptı.

- 'Vaazlarda, cuma hutbelerinde bu konuyu gündeme getiriyoruz'

Diyanet'in başta sanal ortamlardaki bahis, kumar ve şans oyunları olmak üzere dijital ortamlarda bağımlılık yapan içeriklere karşı önleyici birtakım tedbirler aldığını bildiren Çapcıoğlu, 'Özellikle kamuya açık ortamlarda yapılan vaazlarda, cuma hutbelerinde bu konu daha çok gündeme getiriliyor. Diyanet radyomuzda 'Bağımlılıktan Özgürlüğe' konulu bir program yapıyoruz. Kamuoyunu bilinçlendirmek için dijital platformları da etkili bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Televizyonda, sosyal medya ortamlarında içerik üreterek bu bilinçlendirme faaliyetlerine katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Kamuoyunu bilinçlendirmek için Yeşilay ile birlikte çalışıyoruz.' dedi.

Sanal bahsin Dünya Sağlık Örgütü tarafından davranışsal bağımlılıklar kategorisine alındığını aktaran Çapcıoğlu, 'Kişinin davranışlarını yönetmesi, hayata etkin şekilde katılması, kendiyle, toplumuyla, inancıyla, değeriyle barışık bir hayat sürdürmesi konusunda çok büyük bir engel oluşturuyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir sosyal sorun ve gittikçe katlanan bir sorun alanına dönüşüyor. Bununla etkin mücadele için hem kamunun hem özel sektörün hem de tek tek tüm vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor.' ifadelerini kullandı.