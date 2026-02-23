NBA’de gecenin öne çıkan maçlarında Oklahoma City Thunder ve Boston Celtics kritik galibiyetlere imza attı. Thunder, eksik kadrosuna rağmen Cavaliers’ı mağlup ederken; Celtics, Lakers deplasmanında farklı kazandı. LeBron James ise tarihi bir başarıya imza attı.

Thunder’dan Eksik Kadroyla Kritik Galibiyet

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncularından yoksun çıktığı maçta Cleveland Cavaliers’ı mağlup etti.

Thunder’da:

Isaiah Joe 22 sayı,

Cason Wallace 20 sayı, 10 asist,

Chet Holmgren 17 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla oynadı.

Ev sahibi ekipte Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell ve Alex Caruso forma giyemedi.

Cavaliers cephesinde ise:

Donovan Mitchell,

James Harden,

Sam Merrill 20’şer sayı kaydetti.

Jarrett Allen 11 sayı ve 13 ribauntla “double double” yaptı. Bu sonuçla Cavaliers’ın 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Celtics, Lakers Deplasmanında Farklı Kazandı

Toplam 35 NBA şampiyonluğu bulunan iki dev kulübün mücadelesinde Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 111-89 mağlup etti.

Celtics’te:

Jaylen Brown 32 sayı, 8 ribaunt, 7 asist,

Payton Pritchard 30 sayı, 8 asistle galibiyette başrol oynadı.

Lakers’ta Luka Dončić 25 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, LeBron James tarihi bir başarıya ulaştı.

LeBron James’ten Tarihi Başarı

Kariyerinin 1600’üncü normal sezon maçına çıkan LeBron James, karşılaşmayı 20 sayıyla tamamladı ve NBA tarihinde 43 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu olarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

NBA’de heyecan hız kesmeden sürerken, Thunder ve Celtics’in galibiyetleri konferans yarışında dengeleri etkilemeye devam ediyor.