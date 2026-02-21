Kırmızı-siyahlılar, bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 18 Ekim 2025’te Beşiktaş karşısında aldı. Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalan Ankara ekibi, diğer dış saha maçlarından ise puansız ayrıldı.

Deplasmanda 5 Puanla Ligin En Kötüleri Arasında

Gençlerbirliği, deplasmanda oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak yalnızca 5 puan toplayabildi. Bu performansla, Fatih Karagümrük’ün ardından ligde dış sahada en kötü performans gösteren ikinci takım konumunda bulunuyor.

Öte yandan iç sahada daha etkili bir görüntü çizen başkent temsilcisi, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan topladı.

Levent Şahin İlk Maçında Kaybetti

Takımın yeni teknik direktörü Levent Şahin, görevine deplasmanda alınan mağlubiyetle başladı. Deneyimli teknik adamın, özellikle dış saha performansını toparlamak için nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

Gençlerbirliği, önümüzdeki haftalarda deplasman fobisini yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.