Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nin kurucusu Akın Gökyay’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gökyay’ın Ankara’nın sanayi, ticaret ve kültür hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Kazandığını yeniden şehre, kültüre ve insana adayan bir isim olduğuna dikkat çeken Yavaş, Gökyay Satranç Müzesi’nin başkent için önemli bir miras olduğunu ifade etti.

Akın Gökyay’ın aynı zamanda Ankara Kalesi’nin yaşatılması ve değerinin görünür kılınması için de emek verdiğini vurgulayan Yavaş, “Şehrine gönülden bağlılığı, üretkenliği ve geride bıraktığı eserlerle daima saygı ve minnetle hatırlayacağız” dedi.

Yavaş, mesajında Gökyay’ın eşi Birten Gökyay başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve Ankara Kent Konseyi camiasına başsağlığı dileyerek, “Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verdi.