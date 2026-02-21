Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eğitimde erişilebilirlik sorunu yaşayan özel gereksinimli öğrencinin sorununda 'dosthane çözüm' geliştirdi.

Ankara'da kimliği açıklanmayan bir kişi, özel gereksinimli bir öğrencinin öğrenim gördüğü okulda erişilebilir (engelli) tuvaletini kullanmasına izin verilmediği iddiası ile Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Başvuruda; sosyal pragmatik iletişim bozukluğu tanısıyla özel gereksinim raporu bulunan öğrencinin, yeni başladığı okulunda tuvalet kullanımında ciddi zorluklar yaşadığı, yoğun kalabalık ve sıra bekleme durumlarının öğrencide kaygı ve davranışsal zorlanmalara yol açtığı belirtildi. Bu kapsamda öğrencinin erişilebilir tuvaleti kullanabilmesi için okul müdürlüğüne yapılan başvurunun, yasal dayanağı bulunmadığı gerekçeyle reddedildiği ileri sürüldü.

ÖĞRENCİNİN KULLANIMINA AÇILDI

Başvuru üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu, ön inceleme ve araştırma süreci başlatarak, ilgili idareden bilgi ve belge talep etti. İdarenin cevabi yazısında okul bünyesinde erişilebilir tuvaletlerin bulunduğu, rehberlik servisi tarafından öğrenci ve velisi ile görüşme yapıldığı ve söz konusu tuvaletin öğrencinin kullanımına açıldığı bilgisi KDK'ya verildi. Başvuran ile yapılan görüşmede de sorunun çözüme kavuştuğu, öğrencinin erişilebilir tuvaleti ve gerektiğinde personel tuvaletini kullanabildiği, uygulamada herhangi bir engel kalmadığı teyit edildi. KDK, konuya ilişkin 'dosthane çözüm' kararı verdi. (DHA)