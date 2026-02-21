Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde konteyner kentte meydana gelen silahlı saldırıda bir kadın hayatını kaybetti, eşi ve kızı ağır yaralandı. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Saldırı, akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi’ndeki konteyner kentte yaşandı. İddiaya göre M.D. (49), aralarında husumet bulunan Yıldırım ailesinin kaldığı konteynerin önüne gelerek tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Hüseyin Yıldırım (45), eşi Cemile Yıldırım (40) ve kızları Melike Yıldırım vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemile Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Hüseyin Yıldırım ile kızı Melike Yıldırım ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cemile Yıldırım’ın cenazesi otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan şüpheli M.D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.