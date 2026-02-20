MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetimi tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, bazı medya kuruluşlarında kulübün adının geçirilerek bahis soruşturmalarında ismi anılan eski yönetim kadrosu mensuplarına atıfta bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, haberlere konu olan şahsın mevcut yönetimle herhangi bir ilişkisinin olmadığı özellikle vurgulandı.

“Kulübümüzün Soruşturmalarla İlgisi Bulunmamaktadır”

Kulüp yönetimi, devam eden soruşturmalarla ne kulübün ne de görevdeki yönetimin bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi adına açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü kaydedildi.

MKE Ankaragücü yönetimi, duyuruyu “Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadeleriyle tamamladı.