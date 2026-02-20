Altındağlı öğrenciler, üniversite sınavı öncesinde moral ve motivasyon depoladı. Altındağ Belediyesi’nin, Yüksek İhtisas Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiği “Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü” başlıklı seminer, Aydınlıkevler Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

Seminere Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cansu Öztürk ile Toplumsal Katkı Koordinatörü Ayça Bekler konuşmacı olarak katıldı. Programda öğrencilere; üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar, doğru bölüm seçiminin önemi, stresin etkileri, motivasyonun rolü ve stresle sağlıklı başa çıkma yöntemleri anlatıldı.

“Stresi Doğru Yönetmek Başarıyı Getirir”

Öğretim Görevlisi Cansu Öztürk, sınav döneminde yaşanan stresin belirtilerine dikkat çekerek, uyku düzenindeki bozulmalar, çarpıntı, unutkanlık ve duygusal hassasiyet gibi durumların kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Öztürk, stresin tamamen olumsuz bir duygu olmadığını, doğru yönetildiğinde öğrenciyi motive eden bir unsur haline gelebileceğini ifade etti. Öz şefkat geliştirme ve olumlu iç konuşmaların bu süreçte önemli olduğunun altını çizdi.

“Kendinize Yatırım Yapın, Yeni Bir Dil Öğrenin”

Toplumsal Katkı Koordinatörü Ayça Bekler ise öğrencilere meslek seçiminde bilinçli ve kararlı olmaları tavsiyesinde bulundu. Hangi bölüm tercih edilirse edilsin kişisel gelişimin sürdürülmesi gerektiğini belirten Bekler, özellikle yabancı dil öğrenmenin kariyer yolculuğunda önemli bir avantaj sağlayacağını dile getirdi. Öğrencilerin hedeflerini netleştirerek, severek yapacakları bir mesleğe yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Öğrencilerden Seminere Tam Not

Seminere katılan YKS öğrencisi Karahan Belligücük, programın ardından stres kavramına bakış açısının değiştiğini belirterek, stresin bazen motive edici bir güç olabileceğini fark ettiğini söyledi. Artık sınav sürecini daha bilinçli yöneteceğini ifade etti.

Bir diğer öğrenci Ecrin Güllü ise seminer öncesinde kariyer planlaması konusunda kararsız olduğunu, ancak program sayesinde tercih sürecinde nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrendiğini dile getirdi. Güllü, gençlere sunulan destekten dolayı memnuniyetini ifade etti.

Başkan Tiryaki: “Gençlerimizin Yanındayız”

Veysel Tiryaki, sınav sürecindeki tüm öğrencilere başarı dileklerini ileterek, belediye olarak gençlerin bilinçlenmesine katkı sunan etkinliklere devam edeceklerini belirtti. Altındağ’daki her öğrencinin kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Tiryaki, gençlerin hedeflerine ulaşmaları için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.