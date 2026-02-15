Altındağ Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden genç sporcular, çıktıkları müsabakalarda adeta madalya topladı. Judo ve güreş branşlarında yarışan Altındağlı sporcular, farklı organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle toplam 18 madalya kazanarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

Judocular Türkiye finallerine yükseldi

7-8 Şubat tarihlerinde Sinop’ta düzenlenen “Yıldızlar Yarı Final” grup müsabakalarında tatamiye çıkan Altındağlı judocular, 7 madalya elde ederek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Kerem Berk Güllü ile Eray Efe Aslantaş altın madalyaya uzanırken, Buğlem Naz Helvacı ve Yusuf Talha Okçu gümüş madalya aldı. Betül Feyza Korkmaz, Sinem Alışal ve Ecrin Oğur ise bronz madalya kazanarak organizasyonu dereceyle tamamladı.

Güreşçilerden 11 madalya

9-11 Şubat tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen güreş müsabakalarında ise Altındağlı sporcular 11 madalya kazandı.

Serbest stil 57 kiloda Bayram Efe Okay ve 65 kiloda Rabia Mina Kargı altın madalyanın sahibi oldu. Emre Yılmaz (85 kg, serbest) ve Cenk Tozkoparan (85 kg, grekoromen) gümüş madalya elde etti. Muhammed Emin Özer, Muhammed Eray Berk, Muhammed Ömer Altuğ, Özcan Mert Akdeğirmen ve Bünyamin Yıldızer bronz madalya kazanırken; Mehmet Çağlar Uzun ile Enes Yıldız ise turnuvayı beşinci sırada tamamladı.

“Hedefim Avrupa şampiyonluğu”

Bronz madalya kazanan 12 yaşındaki Sinem Alışal, üç yıldır judo yaptığını belirterek haftada beş gün antrenman yaptıklarını söyledi. Hedefinin Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu olduğunu dile getiren Alışal, antrenörlerine ve Veysel Tiryaki’ye teşekkür etti.

Altın madalya kazanan Rabia Mina Kargı ise yaklaşık bir buçuk yıldır güreşle ilgilendiğini ifade ederek, ileride antrenör olmak istediğini ve kendilerine sağlanan destekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

“Gençlerimizin yanındayız”

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, ilçeye kazandırılan spor tesisleri sayesinde birçok gencin farklı branşlara yöneldiğini belirtti. Gençlerin elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu vurgulayan Tiryaki, belediye olarak sporculara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.