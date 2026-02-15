Son dönemde Uzak Şehir dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı set paylaşımıyla gündeme geldi. Oyuncunun oldukça zayıf görünmesi, hayranları arasında merak ve endişe yarattı.

Bu görüntünün ardından Ünsal’ın daha önce açıkladığı beslenme düzeni yeniden konuşulmaya başlandı.

“Süt ve süt ürünleri tüketemiyorum”

Katıldığı bir programda sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Ünsal, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle özel bir beslenme programı uyguladığını belirtti.

Ünlü oyuncu, “Bağırsak rahatsızlığım olduğu için mecburen bu şekilde besleniyorum. Yoksa tabii ki pizza ve makarna seviyorum. Ama süt ve süt ürünleri tüketemiyorum” ifadelerini kullandı.

8-9 yaşından beri et yemiyor

Sinem Ünsal’ın en dikkat çeken açıklaması ise et tüketmemesi oldu. Oyuncu, 8-9 yaşından bu yana et yemediğini belirterek, “Etin tadını bile bilmiyorum” dedi.

Yıllardır bu beslenme sistemine alıştığını dile getiren Ünsal, sebze ağırlıklı beslendiğini ve bu düzenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Ünsal’ın açıklamaları sonrası sosyal medyada sağlıklı beslenme ve özel diyet programları yeniden gündeme taşındı.