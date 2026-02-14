Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından “Eşref Rüya”, ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’i buluşturan dizi, güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Tims&B Productions imzası taşıyan ve senaryosunu Ethem Özışık ile Lokman Maral’ın kaleme aldığı projeye çok konuşulacak bir isim dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu “Eşref Rüya” dizisinin kadrosuna ödüllü oyuncu Erol Babaoğlukatıldı. Başarılı oyuncunun dizide sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

Yeni karakterin hikâyeye nasıl yön vereceği ve dengeleri nasıl değiştireceği ise şimdiden merak konusu oldu. İkinci sezonunda temposunu artıran “Eşref Rüya”, güçlü oyuncu kadrosuna yaptığı bu transferle adından söz ettirmeye devam edecek.