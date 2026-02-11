Türk televizyonlarının "Kadırgalı" lakaplı ismi Seda Sayan, müzisyen eşi Çağlar Ökten ile olan evlilik sürecine dair ezber bozan bir açıklama yaptı. İlişkilerinin en başında kontrolü tamamen eline aldığını belirten Sayan, adeta bir ültimatomla nikah masasına giden yolu açtığını itiraf etti.

"Kocamın Aklında Evlilik Yoktu"

Seda Sayan, Çağlar Ökten’in evlilik fikrine başlangıçta mesafeli olduğunu ancak kendisinin bekleme taraftarı olmadığını şu sözlerle anlattı:

"Resmen gasp ettim onu! Kocamın aklında evlilik falan yoktu. Baktım flörtle vakit geçiyor, dedim ki; 'Bak efendi, benimle evleneceksin yoksa bu iş burada biter. Benim zamanımı alma, beni al!'" Eşref Rüya'da Sürpriz İsim! İçeriği Görüntüle