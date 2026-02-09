Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Denizli’de bir alışveriş merkezinde düzenlenen gösteride kullanılan bir yılana yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, sergilenen albino burma pitonuna ait gerekli izin ve belgelerin bulunmadığı belirlendi.

DKMP ekipleri tarafından el konulan yılan için yasal süreç başlatılırken, gösteriyi düzenleyen kişiler hakkında da idari işlem uygulandığı bildirildi.

Yetkililer, söz konusu türün Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvanı ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında bulunduğuna dikkat çekti.

Albino Piton Konya’da Koruma Altına Alınacak

DKMP Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, el konulan albino burma pitonu Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edilerek burada koruma altına alınacak. Yetkililer, yaban hayvanlarının izinsiz şekilde sergilenmesine ve ticaretine karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.