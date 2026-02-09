Kaza, saat 01.30 sıralarında Keşan-İpsala kara yolu üzerindeki Korucuköy Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan İpsala yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 22 ACS 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Kamil Çakırgöz (36) ile İsmail Hakkı Akgün'ün (47) öldüğü belirlendi. Cansız bedenler otopsi için İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.