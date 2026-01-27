Kaza, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyü mevkiinde yaşandı. M.İ. (40) yönetimindeki 10 AHG 159 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İrfan Geren’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Geren yola savruldu.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde Hayatını Kaybettiğini Belirledi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İrfan Geren’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Geren’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.İ. ise ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisinin tamamlanmasının ardından sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma Devam Ediyor

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.