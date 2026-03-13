Ankara Koyulhisar ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği ANKODER , Ankara’da yaşayan tüm hemşerilerini Başkent Öğretmenevinde iftar sofrasında bir araya getirdi. Düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa çok sayıda Koyulhisarlı vatandaşın yanı sıra siyaset, bürokrat işadamı ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

“SİVASLI OLMAK AYRICALIKTIR”

İftar programının sunuculuğunu ANKODER Başkan Yardımcısı Mehmet Volkan Altuğ yaptı.

İftar programında konuşan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sivaslı olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.

Karakaş, “Her zaman söylüyorum; Sivaslı olmak ayrıcalıktır, Koyulhisarlı olmak ise ayrı bir ayrıcalıktır. İlçemiz coğrafi olarak uzak gibi görünse de yetiştirdiği değerli insanlarla her yerde temsil ediliyor. Bugün burada hemşehrilerimizle bir araya gelmek bizleri çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“MEMLEKET BAĞLARINI KOPARMAYALIM”

İftar programında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sivaslıların kültür ve dayanışma bağlarının güçlü olduğunu vurguladı.

İsmail Erdem, “Bu tür organizasyonlar insanların kaynaşmasına, çocuklarımızın birbirini tanımasına ve memleket kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor. Emekli olan hemşehrilerimize memleketle bağlarını koparmamalarını tavsiye ediyoruz. Yaz aylarında köylerimize dönmek hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli katkı sağlar” dedi.

ABDİ PEHLİVAN’A PLAKET

Dernek temsilcileri, Koyulhisarlılar arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İftar programında ayrıca derneğe en çok bağış yapan hemşehrilerden biri olan Sonsöz Gazetesi ve www.sonsoz.com.tr. internet haber sitesinin Kurucusu ve İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan’a dernek tarafından plaket takdim edildi.

“MEMLEKTİMDEN HİÇ KOPMADIM”

Plaketi aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Pehlivan, çocukluk yıllarından bu yana memleketiyle bağını hiç koparmadığını belirterek şunları söyledi:

“1950’li yıllardan bu yana her yıl memleketime gidip geliyorum. Köyümü, yaylamı ve memleketimi ziyaret ederim. Yokluğu da gördük, zorlukları da yaşadık ama bu toprakların insanı her zaman sevgi dolu ve yardımseverdir. Koyulhisarlılar birbirini sevmeli, saymalı ve ihtiyaç sahibi olanların elinden tutmalıdır. Memleketimizi ve insanımızı sevmek bizim en büyük değerimizdir.”

Pehlivan, hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek organizasyonu düzenleyen dernek yöneticilerine teşekkür etti. Program sırasında İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, dernek üyeleri ve diğer katılımcılar, Abdi Pehlivan ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi ve hatıra kareleri oluşturdu.

KOYULHİSARLILARA EV SAHİPLİĞİ

İftar programına ev sahipliği yapan Koyulhisarlı bürokratlardan Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu’ya, dernek yönetimi tarafından teşekkür edildi.

Programda yapılan konuşmada, “Bu akşam bizlere ev sahipliği yapan hemşehrimiz Ömür Fatih Karakullukçu Bey’e teşekkür ediyoruz” denildi. Organizasyona verdiği destek dolayısıyla Karakullukçu’ya dernek adına plaket takdim edildi.

Program, Koyulhisarlılar arasındaki birlik, dayanışma ve sıcak sohbetlerle sona erdi. Katılımcılar, Ramazan ruhu ve memleket sevgisiyle dolu bu buluşmanın önemine vurgu yaptı.