Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler yapıldığını açıkladı. Çiftçi, Bakanlık’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle “APP plaka” olarak bilinen standart dışı plakalar ile araçlarda kullanılan ses ve görüntü sistemlerine ilişkin yeni kurallara dikkat çekti.

Araçların fabrikadan çıktığı orijinal haliyle kullanılan ses ve görüntü sistemlerinin herhangi bir yasak kapsamında olmadığını belirten Çiftçi, bu sistemlerin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmasının serbest olduğunu söyledi.

“Başkalarını rahatsız eden müziğe ceza var”

Araç içinde müzik dinlenmesinin yasak olmadığını vurgulayan Çiftçi, ancak müziğin çevredeki vatandaşları rahatsız edecek seviyede açılması halinde idari para cezası uygulanacağını belirtti. Buna göre, çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere 3 bin lira para cezası verilecek.

Orijinal olmayan sistemlere 21 bin lira ceza

Araçların orijinal donanımının değiştirilmesi veya sonradan eklenen sistemlerin ise yaptırıma tabi olacağını ifade eden Çiftçi, özellikle sürücünün dikkatini dağıtan ekran ve görüntü sistemlerinin yasak kapsamına girdiğini söyledi.

Araçta fabrika çıkışında bulunmayan tablet, ekran veya görüntü sistemi takılması ve bunların sürüş sırasında kullanılması durumunda 21 bin liraya kadar para cezası uygulanacağı bildirildi. Aynı şekilde aracın orijinalinde bulunmayan hoparlör, amfi ve benzeri ses sistemleri takılarak yüksek sesle müzik dinlenmesi de aynı ceza kapsamına giriyor.

Amaç sürüş güvenliği

Düzenlemenin amacının vatandaşları cezalandırmak olmadığını belirten Çiftçi, temel hedefin sürücünün dikkatinin yolda olmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Çiftçi, “Bu düzenlemelerin amacı hem sürücünün hem de trafikteki diğer kişilerin can ve mal güvenliğini korumaktır” dedi.

1 Nisan’a kadar süre verildi

Yetkililer, kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen standart dışı plakaların mevzuata uygun hale getirilmesi için tanınan 1 Nisan süresinin, araçlara sonradan takılan görüntü ve yüksek sesli müzik sistemleri için de geçerli olduğunu belirtti. Bu tarihe kadar söz konusu sistemlerin sökülerek araçların mevzuata uygun hale getirilmesi istendi.