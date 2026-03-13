Kağıthane'de moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan (27), yaşadığı evde ölü bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eraslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eraslan'ın sosyal medya hesabından 'paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı görüldü.

Olay, saat 00.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları, evine geldi. Kapıyı çaldıklarında ise açan olmadı ve Eraslan'a ulaşamadılar. Bunun üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

'BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM'

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evde yaptığı inceleme sonrasında Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı ortaya çıktı.

'ÇOK ŞİDDETLE BÜYÜDÜM'

Eraslan'ın başka bir paylaşımında ise 'Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok' yazılı notu paylaştığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan Ayşegül Eraslan'ın televizyondaki bir moda programıyla tanındığı öğrenildi. (DHA)