Orta Doğu’da artan gerilim petrol piyasalarını etkiledi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının Körfez bölgesine yayılması ve İran’ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı sonrası petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki artış Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında artış yapılacak.

Buna göre benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 76 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Öte yandan akaryakıt fiyatlarında uygulanacak artışta eşel mobil sistemi devrede olacak. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV tutarı artışın yüzde 75’i kadar düşürülerek fiyatlara yansıtılıyor.