Bursa’da alkollü sürücünün çarptığı 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevredekilerden Türk kahvesi isteyen sürücünün, içtiği kahvenin ardından yapılan ölçümde alkol oranının daha düşük çıktığı iddia edildi.

Kaza, 7 Mart saat 09.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden ekmek almak için çıkan Gönül Eriş (73), yolun karşısına geçmek istediği sırada Burçin Ş. (34) yönetimindeki 16 YU 965 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Eriş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alkollü çıktı, teste itiraz etti

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Burçin Ş.’nin 0.71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sonuca itiraz eden sürücü hastaneye sevk edilirken, burada yapılan ikinci ölçümde alkol oranının 0.67 promil olduğu belirlendi.

Kazanın ardından çevredekilerden kahve istediği öğrenilen sürücüye, yakındaki bir çay ocağı işletmecisinin Türk kahvesi götürdüğü ortaya çıktı. Sürücü hakkında ev hapsi kararı verilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“Bir kişiyi değil, bir aileyi yok etti”

Olayla ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybeden kadının oğlu Serkan Eriş yaşananlara tepki gösterdi. Eriş, “Annem ekmek almak için çıktı ve geri dönmedi. Polislerin aramasıyla kazayı öğrendim. Kamera kayıtlarını izledik. Kadın sürücü alkollüymüş ve olay yerinde kahve içmiş. İçtiği kahveden dolayı alkolü daha düşük çıktı. Annem vefat etti ama o tutuklanmadı. Biz adalet istiyoruz. Annem babama da bakıyordu. Bir kişiyi öldürmedi, bir aileyi yok etti” dedi.

Kahveyi çay ocağı işletmecisi götürdü

Sürücüye kahve götüren çay ocağı işletmecisi Ekrem Selvi ise kazayı görmediğini belirterek, “Bir kişi gelip kaza yerine kahve istedi. Ben de götürdüm. Kazayı yapan kadın ayaktaydı. Türk kahvesi istediler, ben de götürdüm” diye konuştu.