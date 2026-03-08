Bursa’nın İnegöl ilçesinde el freni çekilmeyi unutulan bir otomobilin yokuş aşağı hareket ederek kaldırımda yürüyen yayalara çarpması sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mücahit S. (30), 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek markete gitti. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen otomobil, yokuş aşağı hareket ederek hızlandı.

Yaklaşık 300 metre ilerleyen otomobil, kaldırımda el ele yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut’a (11) çarptı. Yayaları altına alan araç, bir sitenin duvarına ve direğe çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan dede ile iki torunu İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Öykü Durgut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anne gözyaşlarına boğuldu

Kazayı haber alarak hastaneye gelen çocukların annesi Elif G. (34) büyük üzüntü yaşadı. Acılı annenin gözyaşları çevredekileri de duygulandırdı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Kazanın bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.