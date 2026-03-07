Kaza, saat 11.00 sıralarında, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi 806'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Savaş A. yönetimindeki 16 BLL 324 plakalı otomobil, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hızlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun sol tarafındaki şarampole uçarken, Alperen A. ise araçtan kapıyı açarak atladı. Sürücü ve oğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ile oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA