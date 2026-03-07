Kaza, saat 11.00 sıralarında, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi 806'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Savaş A. yönetimindeki 16 BLL 324 plakalı otomobil, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hızlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun sol tarafındaki şarampole uçarken, Alperen A. ise araçtan kapıyı açarak atladı. Sürücü ve oğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ile oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Baba ile araçtan atlayan oğlu yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni boşalan otomobil şarampole uçtu, sürücü Savaş A. (43) ile araçtan atlayan oğlu Alperen A. (12) yaralandı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
İran'da Kız İlkokuluna Saldırı!
Tanju Özcan’dan “Üç Harfli Marketlere” Boykot Çağrısı!
Siirt’te Dünür Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Gözaltı
Göktaş’tan 28 Şubat mesajı: “Eğitim hakkı kimliğe feda edilmemeli”
Avcılar’da 48 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
Ramazan Bayramı'nda Şehirlerarası Otobüs Bilet Fiyatlarına Zam Gelecek Mi?