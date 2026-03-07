Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündeme gelen “bakanlıklara yapılan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamaları savaş hazırlığı” iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bakanlıkların merkez teşkilatlarında oluşturulan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kadrolarının, 16 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edildiği hatırlatıldı.

Kurumlar arası koordinasyon amacıyla oluşturuldu

DMM açıklamasında, bu kadroların afet ve acil durumlara hazırlık, sivil savunma faaliyetleri ile seferberlik hallerinde kamu kurumları arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla oluşturulduğu ifade edildi.

Söz konusu düzenlemenin, kamu yönetiminde kriz yönetimi kapasitesini artırmaya yönelik kurumsal yapılanmanın bir parçası olduğu kaydedildi.

“Savaş hazırlığı iddiası doğru değil”

Açıklamada ayrıca, atamaların bir savaş hazırlığına işaret etmediği belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

“Bu atamalar, afet, acil durum ve sivil savunma alanlarında kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlayan önceden planlanan kurumsal bir düzenlemenin uygulanmasından ibarettir.”

DMM, kamuoyunun korku ve panik oluşturmayı amaçlayan gerçek dışı içeriklere karşı dikkatli olması gerektiğini de vurguladı.