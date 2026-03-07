Batman-Mardin kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarpıp alev aldı. Olayda sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, öğle saatlerinde Suçeken köyü mevkisinde yaşandı. Ömer Faruk H. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı ve kısa sürede yanmaya başladı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ömer Faruk H. ile yanında bulunan Hüseyin E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Araç Kullanılamaz Hale Geldi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.