Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 28 Şubat sabahı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Özcan’ın, bazı zincir marketlerden üniversite öğrencileri için zorla burs topladığı iddiasıyla şikâyet edildiği öğrenildi.

İddiaya göre, aralarında A101 ve ŞOK Marketler’in de bulunduğu bazı zincir marketler, belediye yönetiminin burs adı altında baskı yaptığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Şikâyetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Özcan sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltı işleminin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savundu. Özcan açıklamasında, “Bana ve arkadaşlarıma iftira atan ‘üç harfli marketleri’ Türk milletine şikâyet ediyor ve bu marketlere karşı boykot çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.