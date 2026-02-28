Orta Doğu’da sabah saatlerinde yaşanan gelişmeler bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. Tahran’ın vurulmasının ardından sosyal medyada patlama görüntülerine ilişkin paylaşımlar gündem oldu.

Sosyal medyada dolaşıma giren bazı görüntülerde, Iran’da rejimden memnun olmayan bir kesimin yaşanan gerilime sevinç gösterdiği iddia edildi. Paylaşımlarda, İran yönetimine karşı olan grupların bu gelişmeleri desteklediği yorumları yapıldı.

Gerilim, ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamalarının ardından bölgede artan tartışmalarla birlikte takip ediliyor. Gelişmelere ilişkin yeni detayların gelmesi bekleniyor.