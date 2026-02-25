Sahtekârlar, düşük reytingler nedeniyle ekranlara veda ediyor. Ay Yapım imzalı ve Burak Deniz ile Hilal Altınbilek’i buluşturan dizinin 22. bölümü final bölümü olacak. Kulislere sızan bilgilere göre, dizinin finali bu hafta cumartesi akşamı yayınlanacak.

Yeni Yerli Dizi “Doktor Başka Hayatta” 8 Mart’ta Başlıyor

Yerli dizi projeleri arasında yer alan Doktor Başka Hayatta, üç bölümü çekilen ve sete çıkan projenin yayın tarihi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak belirlendi. Dizi, yayınlandığı tarihten itibaren izleyiciyle buluşacak.